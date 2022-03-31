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Названа стоимость туров на море на майские праздники

20:59
  • четверг
  • 31 марта 2022

Первым по популярности курортом остался Сочи

Оптимальную стоимость туров по самым востребованным направлениям на майские праздники назвали эксперты туриндустрии. Первые три места в рейтинге популярных российских курортов занимают Сочи, Крым и Калининград.

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В Сочи цены на майские праздники соответствуют прошлогодним, заверили эксперты. По данным Travelata.ru, средняя стоимость тура, проданного в марте, с размещением в Имеретинской низменности составляла 36,5 тысячи рублей, в центре Сочи — 62,8 тысячи рублей, в горном кластере — 48,3 тысячи рублей.

Крым уступил пальму первенства в качестве пляжного направления в основном из-за закрытия аэропорта Симферополя. Как отмечают опрошенные "Коммерсантом" эксперты, на майские праздники туристы выбирают краткосрочные поездки на несколько дней, которые невозможно осуществить без перелета. При этом наиболее доступные номера у моря в Ялте можно найти от 1,2 тысячи рублей за ночь.

В Калининградской области туристы, скорее всего, предпочтут купанию в море экскурсии. Средняя цена тура с учетом акции туристического кешбэка, по подсчетам экспертов - 29,7 тысячи рублей.

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