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МИД вскрыл участие ФРГ в военной биопрограмме на Украине

21:34
  • четверг
  • 31 марта 2022

Изучали потенциал смертельно опасных заболеваний

Документы, подтверждающие реализацию властями ФРГ на Украине собственной военно-биологической программы, есть в распоряжении Москвы. Целью германской программы было изучение в условиях Восточной Европы потенциала смертельно опасных заболеваний, таких как конго-крымская геморрагическая лихорадка, сообщил постпред России при женевском отделении ООН Геннадий Гатилов.

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"Действия Германии, ранее неизвестные широкой общественности, несут такую же угрозу, как биологические эксперименты США, и требуют детального изучения", -  заявил Гатилов на пленарном заседании Конференции по разоружению.

По данным постпреда, в работе участвовал  немецкий Институт тропической медицины имени Б.Нохта, которому украинская сторона обязалась поставлять "образцы крови славянского этноса". Немецкие специалисты посещали больницы в Киеве, Харькове, Одессе и Львове, где лично знакомились с особенностями протекания болезней у местного населения. Проект финансировался Министерством иностранных дел ФРГ и Бундесвером, говорится в сообщении на сайте МИД России.

Всем известно, с какой щепетильностью на Западе относятся к передаче заграницу биоматериалов граждан западных стран, напомнил Гатилов. Постпред подчеркнул, что эта щепетильность объясняется тем, что в теории могут быть созданы биоагенты, способные избирательно поражать различные этнические группы.

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