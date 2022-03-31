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Нацбаты сорвали эвакуацию мариупольцев по гуманитарному коридору

21:54
  • четверг
  • 31 марта 2022

При этом представители ООН и МККК бездействовали

Дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранцев из Мариуполя в Запорожье, открытый российской стороной 31 марта, использовать не удалось. Нацбатальоны и ВСУ обстреляли маршрут, сорвав гуманитарную операцию, заявил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев.

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"Исключительно в гуманных целях и в соответствии с принятым 30 марта 2022 года решением с 10:00 31 марта Вооруженные силы России открыли дополнительный гуманитарный коридор для эвакуации мирных жителей и иностранных граждан из Мариуполя в Запорожье (с промежуточным пунктом в Бердянске)", - сообщил Мизинцев.

Однако, по словам генерала, власти в Киеве оказались неспособны контролировать неонацистски настроенных боевиков и обеспечить безопасность коридора. В течение дня участок маршрута, прилегающий к Мариуполю, неоднократно обстреливался из минометов и крупнокалиберных пулеметов.

Мизинцев особо отметил пассивность и безразличие представителей управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев и Международного Комитета Красного Креста. Несмотря на то, что их заранее уведомили о предстоящей гуманитарной операции, они не приняли никакого участия и не пытались повлиять на украинские власти для обеспечения режима тишины, передает ТАСС.

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