Киев признал, что ВС России бьют только по военным объектам

Тратить на депутата дорогую ракету нет смысла, согласились в офисе Зеленского

Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре Украины. Гражданские объекты были повреждены украинскими системами ПВО, признал советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович.

Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла "тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста".

"Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить", – приводит слова Арестовича "Взгляд".

Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что Россия уже практически уничтожила военную промышленность Украины. Сейчас, по словам Арестовича, российские войска "во многом добивают" гражданскую промышленность республики.

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