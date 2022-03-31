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Киев признал, что ВС России бьют только по военным объектам

22:31
  • четверг
  • 31 марта 2022

Тратить на депутата дорогую ракету нет смысла, согласились в офисе Зеленского

Россия наносит удары лишь по военным объектам и инфраструктуре Украины. Гражданские объекты были повреждены украинскими системами ПВО, признал советник главы офиса президента Зеленского Алексей Арестович.

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Арестович призвал не сеять панику вокруг якобы планируемого Россией массированного удара. По его словам, нет никакого смысла "тратить ракеты стоимостью в миллионы долларов, чтобы убить депутата или журналиста".

"Бить будут по объектам ВПК, если будут бить, или по инфраструктуре, опять-таки, если будут бить", – приводит слова Арестовича "Взгляд".

Ранее советник главы офиса Зеленского заявил, что Россия уже практически уничтожила военную промышленность Украины. Сейчас, по словам Арестовича, российские войска "во многом добивают" гражданскую промышленность республики.

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