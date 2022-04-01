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Зеленский назвал двух генералов СБУ антигероями

08:29
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Они были лишены званий

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с очередным обращением, в котором сообщил о лишении званий двух высших офицеров СБУ.

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"Сегодня принято еще одно решение касательно двух антигероев. Сейчас у меня нет времени заниматься всеми предателями, но со временем они все будут наказаны", - сказал глава государства.

Речь идет о бывшем начальнике управления СБУ в Херсонской области Сергее Криворучко и бывшем начальнике Главного управления внутренней безопасности ведомства Андрее Наумове.

По словам Зеленского, они "нарушили присягу и предали родину".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида.

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