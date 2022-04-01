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На нефтебазе в Белгороде произошел пожар

08:29
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Есть пострадавшие

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в Telegram о пожаре на нефтебазе в Белгороде.

"Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - уточнил он.

По словам Гладкова, пострадали два человека - это работники нефтебазы. Им была оказана первая помощь.

Кроме того, губернатор объявил о расселении нескольких улиц, находящихся рядом с местом ЧП. Это в том числе улицы Константина Заслонова, Макаренко и Почтовая.

Как позднее сообщил Гладков, пожар произошел в результате авиаудара двух вертолетов украинских войск, которые проникли на территорию России на малой высоте.

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