На нефтебазе в Белгороде произошел пожар

Есть пострадавшие
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил у себя в Telegram о пожаре на нефтебазе в Белгороде.
"Все экстренные службы выехали на место. Принимаются меры по его ликвидации", - уточнил он.
По словам Гладкова, пострадали два человека - это работники нефтебазы. Им была оказана первая помощь.
Кроме того, губернатор объявил о расселении нескольких улиц, находящихся рядом с местом ЧП. Это в том числе улицы Константина Заслонова, Макаренко и Почтовая.
Как позднее сообщил Гладков, пожар произошел в результате авиаудара двух вертолетов украинских войск, которые проникли на территорию России на малой высоте.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"