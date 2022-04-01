МИД: Россия не будет просить Евросоюз снять санкции

У страны есть запас прочности

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД Николай Кобринец заявил в беседе с РИА "Новости", что Россия не станет просить Евросоюз об отмене санкций.

"Просителями - в плане отмены санкций - мы выступать не будем. Запас прочности у нас имеется", - сказал он.

Как уточнил дипломат, ЕС - "не центр вселенной".

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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