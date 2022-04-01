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Эксперт назвал предел, до которого может укрепиться рубль

10:12
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Для бюджета слишком низкий курс не выгоден

Главный аналитик АЛОР БРОКЕР Алексей Антонов заявил в разговоре с агентством "Прайм", что нынешнее укрепление рубля далеко не предел.

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По словам эксперта, в условиях ограничений на покупку и вывоз валюты процесс имеет все шансы продолжиться, доллар может стоить и 50 и даже 30 рублей. Вместе с тем аналитик подчеркнул, что для бюджета слишком дешевый рубль не выгоден.

"Курс будут определять монетарные власти исходя из баланса спроса-предложения валюты, потребностей в ней российской экономики и желаемой инфляции", - объяснил Антонов.

В ближайшее время ЦБ может перейти к политике снижения ключевой ставки до 13-15% годовых и ослабления других жестких мер, добавил эксперт.

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