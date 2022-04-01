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СК предъявил 22 украинским военным обвинение в геноциде

10:12
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Среди обвиняемых - бывший министр обороны Украины

Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета по итогам проведенного главой ведомства Александром Бастрыкиным оперативного совещания, 22 украинским военным предъявлено заочное обвинение в геноциде русскоязычного населения.

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"Среди таких обвиняемых - бывший министр обороны Украины Валерий Гелетей, начальник Генштаба Минобороны Украины Виктор Муженко, а также другие должностные лица из числа командования", - цитирует СК ТАСС.

Там добавили, что в ходе расследования постоянно анализируется большой массив документов и иные данные.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины, защита населения ДНР и ЛНР от геноцида со стороны киевских властей.

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