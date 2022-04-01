Эксперт Юшков: Европа вынуждена поддерживать курс рубля

Запад сам девальвирует антироссийские санкции после перехода на расчеты в рублях

В эфире программы "События. 25-й час" обсудили переход на расчеты в рублях с западными покупателями российского газа.

Насколько проста и понятна зарубежным покупателям предложенная схема оплаты газа в рублях? Убедит ли укрепление российской валюты западных политиков в бесполезности введённых против нашей страны санкций? И что будет, если покупатели всё же откажутся от рублёвых расчётов?

На вопросы ведущего Алексея Фролова ответил эксперт Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков.

"Очень многие санкции против российской финансовой системы были направлены на то, чтобы рубль ослаб. Чтобы он обвалился и таким образом все иностранные товары в России стали дорогими. Чтобы население нервничало, и волна недовольства распространялась. А тут получается, что они сами вынуждены поддерживать курс рубля, скупая его с биржи – через контрагента, но тем не менее. Они укрепляют рубль. Тогда зачем все эти санкции, которые бьют и по самой Европе? Раз мы в итоге пришли к тому же курсу, какой был. Они видят, что санкции вредны им самим, они сами их девальвируют", - сказал эксперт.

Полный комментарий смотрите в видео.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"