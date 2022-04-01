Как изменилась жизнь россиян с 1 апреля

В стране вступает в силу ряд нововведений

С 1 апреля увеличат социальные пенсии, их проиндексируют на 8,6%. Плановое повышение выплат затронет около 4 миллионов человек.

Также вводится новая мера поддержки - пособие на детей от 8 до 16 лет. Его получат малообеспеченные семьи, в которых доход на одного человека - ниже прожиточного минимума.

С этого дня снизится стоимость ОСАГО для водителей, которые ездят по правилам и не становятся виновниками ДТП. А вот для тех, из-за кого происходят аварии, цена страхового полиса резко возрастет.

Сегодня начинается весенний призыв на военную службу. В российские вооруженные силы планируют отправить 134,5 тысячи новобранцев, что на 150 человек меньше, чем год назад. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу, призывники не будут направляться ни в какие горячие точки.

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