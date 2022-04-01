ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Как изменилась жизнь россиян с 1 апреля

08:21
  • пятница
  • 01 апреля 2022

В стране вступает в силу ряд нововведений

С 1 апреля увеличат социальные пенсии, их проиндексируют на 8,6%. Плановое повышение выплат затронет около 4 миллионов человек.

Также вводится новая мера поддержки - пособие на детей от 8 до 16 лет. Его получат  малообеспеченные семьи, в которых доход на одного человека - ниже прожиточного минимума.

С этого дня снизится стоимость ОСАГО для водителей, которые ездят по правилам и не становятся виновниками ДТП. А вот для тех, из-за кого происходят аварии, цена страхового полиса резко возрастет.

Сегодня начинается весенний призыв на военную службу. В российские вооруженные силы планируют отправить 134,5 тысячи новобранцев, что на 150 человек меньше, чем год назад. Как сообщил министр обороны Сергей Шойгу,  призывники не будут направляться ни в какие горячие точки.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Семья
Семья
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.