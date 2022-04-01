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Москвичей предупредили о порывистом ветре в пятницу

10:21
  • пятница
  • 01 апреля 2022

В столицу пришел теплый атмосферный фронт

Ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков сообщил в беседе с РИА "Новости", что характер погоды в Москве в пятницу будет определять теплый атмосферный фронт.

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"Мы ожидаем облачную погоду, днем на юге Подмосковья, а вечером и в столице - мокрый снег, максимальная температура в столице плюс 2-4, по области от минус 1 до плюс 4", - отметил метеоролог.

Он добавил, что будет порывистый северо-восточный ветер, 5-10 метров в секунду.

Атмосферное давление составит 742 миллиметра ртутного столба.

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