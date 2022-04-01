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Украинские военные обстреляли поселок в ЛНР

08:15
  • пятница
  • 01 апреля 2022

За несколько минут были выпущены 40 снарядов

Этой ночью украинские войска обстреляли поселок Донецкий Луганской народной республики. За несколько минут были выпущены 40 снарядов.

Накануне под прицелом националистов оказалась Еленовка. Били по жилым домам, чтобы нанести значительный материальный урон. Обстрелам подверглись Авдеевка и Макеевка. По данным Совместного центра по координации, за сутки в Донецкой народной республике ранения различной степени тяжести получили около 50 мирных жителей.

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