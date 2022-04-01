Опубликованы новые свидетельства преступлений украинских националистов в годы ВОВ

Документы призваны сохранить историческую память и правду, отметили в Минобороны

Минобороны в рамках проекта "Архивы помнят всё!" публикует новые свидетельства преступлений украинских националистов в годы Великой Отечественной.

После освобождения Красной армией республики начались расследования, которые вскрыли многочисленные факты издевательств, грабежей и массовых убийств, совершённых украинскими экстремистами в отношении мирного населения. Жестокость и зверства этих преступлений удивляли даже фашистов. Также представлены доказательства того, что националисты стали сотрудничать с оккупантами с первых дней войны, используя ложь, клевету и фальсификацию фактов. Большая часть свидетельств - о чрезвычайной жестокости бандеровцев - пытках, насилии над женщинами и многочисленных убийствах. Как отметили в Минобороны, все эти документы призваны сохранить историческую память и правду, которую намеренно предавал забвению преступный украинский режим.

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