В Минобороны рассказали о подвигах российских военных на Украине

Во время спецоперации отличились Руслан Ахметов, Анатолий Лукин, Юнус Умархаджиев и Сергей Моргунов

В Минобороны сообщили о подвигах наших военнослужащих во время специальной операции по защите мирного населения Донбасса.

Капитан Руслан Ахметов обнаружил украинских диверсантов, когда они минировали дороги на подступах к населенному пункту. Доложив о готовящейся провокации командованию, Руслан принял решение атаковать неприятеля. Националисты отступили, бросив тяжелое вооружение и взрывчатку. Затем группа Ахметова расчистила проход для нашей колонны, а он сам обезвредил 35 мин западного производства.

Благодаря грамотным действиям подполковника Анатолия Лукина, подчиненный ему артиллерийский дивизион в ходе огневого удара по врагу уничтожил два миномета, одну реактивную систему залпового огня "Град" , хорошо обустроенные позиции ВСУ, а также более 20 националистов. Таким образом готовящееся наступление неприятеля было сорвано.

Сержант Юнус Умархаджиев обнаружил движение вражеской колонны и организовал засаду. Противник попал в "тактический мешок", из которого не смог выбраться. Взвод Юнуса ликвидировал 6 автомобилей и 11 украинских радикалов.

Батарея старшего лейтенанта Сергея Моргунова прикрывала командный пункт, когда была атакована ВСУ при поддержке артиллерии и авиации. Расчет Моргунова ответным огнем нанес значительный урон врагу. За время спецоперации его подразделение уничтожило 8 воздушных целей - 2 вертолета, 2 турецких "Байрактара", один беспилотник - постановщик помех и 3 дрона - корректировщика огня.

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