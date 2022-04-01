Участникам спецоперации на Украине вручили медали и ордена

Награждение прошло в госпитале имени Вишневского

В госпитале имени Вишневского нашим военным, отличившимся при проведении специальной операции по защите Донбасса, вручили государственные награды. Кавалерами Ордена Мужества и медалей "За отвагу" стали десять бойцов. Указ подписал президент Владимир Путин.

Военнослужащие проходят лечение после полученных ранений. Для полного восстановления будут направлены на реабилитацию в медцентры и санатории.

"Товарищи помогли, вытащили из машины, сразу в укрытие, перевязали, оттуда уже в медицинский пункт. Шли не за наградами, а помогать мирному населению Донбасса, Луганска", - заявил Андрей Исаков, военнослужащий.

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