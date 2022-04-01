Times: Джонсон попросил Зеленского не спешить с мирным соглашением

Великобритания против быстрого заключения мира между Украиной и Россией, утверждают источники

Британские власти недовольны рвением своих союзников в стремлении добиться скорейшего заключения соглашения о мире между Россией и Украиной. Об этом рассказали источники в правительстве Великобритании, знакомые с ситуацией.

По словам источников, британский премьер Борис Джонсон в разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским заявлял, что российский лидер Владимир Путин хочет использовать российско-украинские переговоры в своих интересах, поэтому Киев должен подписать соглашение о мире только тогда, когда окажется в самой сильной позиции.

Зеленский, в свою очередь, выражал Джонсону опасения относительно возможного использования переговоров Москвой как предлога, чтобы в это время перегруппировать и усилить свои войска.

В связи с этим недовольство Лондона вызывает активность США, Германии и Франции, стремящихся добиться заключения соглашения между Россией и Украиной как можно скорее, пишет The Times.

31 марта британские власти в очередной раз расширили санкционные списки, внеся в них телеканал RT, медиагруппу "Россия сегодня", а также 12 российских граждан. Это в том числе начальник Национального центра управления обороной генерал-полковника Михаила Мизинцева и журналист Сергей Брилев.

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