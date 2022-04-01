Россия не будет закупать продовольствие у недружественных стран

Об этом сообщил зампред Совбеза Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев написал в Telegram, что российских продуктов вполне достаточно для полного обеспечения внутренних потребностей страны.

При этом недружественным странам Москва поставлять продовольствие и сельхозкультуры перестанет. С дружественными будут рассчитываться только рублями и нацвалютой.

Кроме того, замглавы Совбеза сообщил, что Россия и сама перестанет закупать продовольствие у недружественных стран (к ним относятся, в частности, весь Евросоюз и США).

По словам Медведева, от поставок российского продовольствия зависят многие страны, это "тихое, но грозное оружие".

"Приоритет в поставках продовольствия - наш внутренний рынок. И контроль за ценами. При этом государство продолжит масштабную и системную помощь аграриям", - добавил политик.

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