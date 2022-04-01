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Власти Германии изучат новые предложения России по оплате газа

08:33
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Об этом рассказал министр финансов ФРГ

Власти Германии внимательно изучат предложения России по оплате газа. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

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По словам политика, Берлин "по отдельности" проверит "то, что предложено и требуется". При этом Линднер заявил о необходимости выполнять газовые контракты "так, как они заключены".

Что касается нового механизма оплаты российского газа, германский министр заявил, что ФРГ намерена ответить "не технически, а политически", сообщает РИА Новости.

С 1 апреля Россия официально перевела все расчеты с Западом за поставляемый газ в рубли. Как заявил глава государства Владимир Путин, этот шаг усилит финансовую и экономическую устойчивость страны в торговле российским природным газом с так называемыми недружественными государствами.

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