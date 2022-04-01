Власти Германии изучат новые предложения России по оплате газа

Об этом рассказал министр финансов ФРГ

Власти Германии внимательно изучат предложения России по оплате газа. Об этом заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер.

По словам политика, Берлин "по отдельности" проверит "то, что предложено и требуется". При этом Линднер заявил о необходимости выполнять газовые контракты "так, как они заключены".

Что касается нового механизма оплаты российского газа, германский министр заявил, что ФРГ намерена ответить "не технически, а политически", сообщает РИА Новости.

С 1 апреля Россия официально перевела все расчеты с Западом за поставляемый газ в рубли. Как заявил глава государства Владимир Путин, этот шаг усилит финансовую и экономическую устойчивость страны в торговле российским природным газом с так называемыми недружественными государствами.

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