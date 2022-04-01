В Думе назвали условие получения беженцами с детьми маткапитала

Это возможно при получении гражданства России

Беженцы с Украины и из Донецкой и Луганской народных республик, прибывшие в Россию, смогут получить материнский капитал на имеющихся детей, если получат российское гражданство. Об этом рассказала первый замглавы думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая.

Депутат напомнила, что после получения гражданства России нужно будет уведомить о возникшем праве на маткапитал власти: заполнить обращение на сайте госуслуг или в отделении Пенсионного фонда.

Буцкая также рассказала о подготовке ко второму чтению в Думе законопроекта, наделяющего правом на маткапитал эмигрантов-отцов, если мать детей умерла, не успев получить российское гражданство.

По мнению управляющего партнера компании "Метриум" Надежды Коркка, как минимум четверть беженцев — как жители республик Донбасса, так и граждане Украины — обратятся за получением российского гражданства. Коркка напомнила, что для граждан ЛНР и ДНР действует упрощенный порядок его оформления, пишут "Известия".

Право на получение материнского капитала имеют только российские граждане. С 1 февраля, после индексации, размер маткапитала составляет 524,5 тысячи рублей после рождения первенца, а после появления на свет второго ребенка — 693 тысячи рублей.

По состоянию на 1 апреля из ДНР, ЛНР и с Украины в Россию прибыли уже более 548 тысяч человек, лишь за последние сутки границу пересекли 18,7 тысячи человек.

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