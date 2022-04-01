Половина сотрудников офисов в России работает в выходные

Многими движет в первую очередь дополнительный заработок

Как показал опрос сервиса "Зарплата.ру", на результаты которого ссылается ТАСС, 44% сотрудников российских офисов работают в выходные.

Из них 39% сообщили, что выходят на работу в уикенд из-за дополнительного заработка, 23% - чтобы завершить задачи, на которые не хватило времени, 5% - для достижения карьерных целей.

Уточняется, что среди трудящихся в выходные сотрудников больше всего представителей сферы услуг (13%), строительства и продаж (по 11%), образования и науки (9%).

Вместе с тем 51% работающих внеурочно респондентов считают такую ситуацию переработкой.

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