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Число эвакуированных с территории Украины и Донбасса приблизилось к 550 тысячам

10:00
  • пятница
  • 01 апреля 2022

За сутки в Россию прибыли почти 19 тысяч человек

Количество граждан, прибывших в Россию с территории Украины, Донецкой и Луганской народных республик, превысило 548 тысяч человек. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказали в российских силовых структурах.
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Только за последние сутки российскую границу пересекли со стороны Донбасса и Украины 18,7 тысячи человек. Среди всех прибывших на российскую территорию — более 110 тысяч детей, сообщает ТАСС.

Массовая эвакуация жителей Донецкой и Луганской народных республик началась 18 февраля, после резкого обострения ситуации на линии соприкосновения с Вооруженными силами Украины. После начала Россией спецоперации по защите республик Донбасса 24 февраля российские военные организовали эвакуацию мирных жителей Украины.

Беженцев размещают в пунктах временного размещения в нескольких десятках российских регионов. Часть прибывших принимают у себя родственники, друзья и волонтеры.

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