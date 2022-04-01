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Трое погибли в результате крушения самолета ВВС Южной Кореи

10:44
  • пятница
  • 01 апреля 2022

На рисовое поле упал KT-1

Недалеко от города Сачхон на рисовое поле упал тренировочный самолет ВВС Южной Кореи модели KT1, передает агентство Yonhap.

Уточняется, что крушение произошло возле деревни Коып. На место ЧП выехали 35 пожарных, вылетели два вертолета.

Согласно данным агентства, три человека погибли, один получил ранения.

KT-1 разработан для ВВС Южной Кореи компанией "KAI". Это первый военный самолет полностью южнокорейского производства.

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