Трое погибли в результате крушения самолета ВВС Южной Кореи

На рисовое поле упал KT-1

Недалеко от города Сачхон на рисовое поле упал тренировочный самолет ВВС Южной Кореи модели KT1, передает агентство Yonhap.

Уточняется, что крушение произошло возле деревни Коып. На место ЧП выехали 35 пожарных, вылетели два вертолета.

Согласно данным агентства, три человека погибли, один получил ранения.

KT-1 разработан для ВВС Южной Кореи компанией "KAI". Это первый военный самолет полностью южнокорейского производства.

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