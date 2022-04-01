Байден решил распечатать нефтяные резервы США

Президент не знает, помогут ли предпринятые меры снизить цены для населения

Президенту США Джо Байдену пришлось обратиться к нации. Он заявил, что распечатывает стратегический нефтяной резерв.

Из него в течение полугода на рынок будет поступать по миллиону баррелей сырья в день. Это крупнейшее высвобождение запасов нефти в истории Соединённых Штатов. Байден заявил, что не знает, помогут ли предпринятые меры снизить цены для населения. Но это не помешало ему назвать рекордный рост стоимости галлона бензина в США "подорожанием Путина". Хотя потом глава Белого дома признал - сильный скачок произошёл ещё до событий на Украине. Опросы показывают: более сорока процентов винят в нынешней ситуации самого главу Белого дома и его экономическую политику.

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