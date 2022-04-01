Минобороны показало, как российские военные выпекают хлеб для жителей Мариуполя

Жители региона благодарят военных за оказанную помощь

Министерство обороны России показало видео, как пекари продовольственной службы российской армии выпекают хлеб, чтобы передать его жителям Мариуполя.

В Минобороны подчеркнули, что жители Донецкой области поблагодарили военных за оказанную помощь.

Также военное ведомство распространило кадры, как повара готовят еду для военнослужащих. В меню военных входят суп из овощных консервов, гречневая каша, компот из яблок, а также пряники, вафли и хлеб с маслом.

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