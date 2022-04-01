В Китае растет число заболевших коронавирусом

Среди приезжих из-за рубежа зафиксировано 40 случаев

В материковом Китае за сутки выявили 1787 локальных случаев COVID-19, передает ТАСС со ссылкой на Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Уточняется, что провинция Цзилинь (северо-восток) остается наиболее крупным очагом распространения инфекции. Там зарегистрировано 1363 случая.

Среди приезжих из-за рубежа зафиксировано 40 случаев коронавируса.

За все время пандемии в материковом Китае было подтверждено 151103 случая. Умерли 4638 пациентов.

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