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Власти ФРГ предложили водителям медленее ездить из-за санкций

10:46
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Это поможет сэкономить топливо, считают в Берлине

Водителям в Германии рекомендуется ездить с более низкой скоростью, чтобы экономить топливо. С таким предложением выступил министр продовольствия и сельского хозяйства ФРГ Джем Оздемир.

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Представитель правительства Германии заявил, что ездить по автобанам быстро необязательно — каждый автомобилист может выбрать более экономный вариант передвижения с низкой скоростью.

По словам министра, на фоне высоких цен на энергоносители и зависимости ФРГ от России в области энергетики он может лишь посоветовать немцам экономить энергию любыми способами.

В числе прочих рекомендаций Оздемир посоветовал при возможности не использовать личный автотранспорт, заменив его общественным или велосипедом, сообщает WAZ.

На фоне введения антироссийских санкций в западных странах резко подорожали услуги ЖКХ и продукты. Германские СМИ опубликовали памятку по экономии в условиях кризиса. Немцам предлагают, в частности, вместо бутилированной воды пить водопроводную, которую при необходимости можно дополнительно отфильтровать.

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