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Почти 200 человек тушат горящую нефтебазу в Белгороде

09:27
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Горят восемь резервуаров

В тушении пожара на нефтебазе в Белгороде задействовано почти 200 человек. Об увеличении группировки сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.

В настоящее время горят восемь резервуаров. В тушении задействованы 59 единиц техники и пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет.

Пожар на нефтебазе в Белгороде начался минувшей ночью. Как заявил губернатор региона Вячеслав Гладков, возгорание возникло после авиаударов двух вертолета ВС Украины.

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Пожар на нефтебазе в Белгороде
Пожар на нефтебазе в Белгороде
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