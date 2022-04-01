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Собянин продлил до 30 июня срок выплаты пенсионерам компенсации за вакцинацию от COVID-19

09:27
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Мэр Москвы подписал соответствующие документы

Срок выплаты компенсации и выдачи подарочных наборов за прохождение вакцинации от коронавирусной инфекции москвичам старше 65 лет продлен до 30 июня. Об этом в пятницу, 1 апреля. Рассказали в пресс-службе мэра и правительства столицы.
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Мэр города Сергей Собянин подписал нормативно-правовые акты о продолжении мер стимулирования граждан к вакцинации от COVID-19.

В рамках программы граждане старше 65 лет, которые в этот период пройдут вакцинацию (ревакцинацию), могут получить подарочные наборы "С заботой о здоровье". В них входят пульсоксиметр, тонометр, таблетница, биологически активная добавка "Омега 3", витамин D3, набор косметических средств для ухода за кожей, зубные паста и щетка, антибактериальный гель, набор медицинских масок.

Вместо набора можно получить денежную выплату в размере 10 тысяч рублей, сообщает АГН "Москва".

В декабре 2021 года сообщалось, что с начала проведения акции "С заботой о здоровье" подарочные наборы получили 320 тысяч московских пенсионеров, еще почти столько же получили денежные выплаты.

К настоящему времени показатели увеличились до 344 тысяч и 441 тысячи человек соответственно.

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