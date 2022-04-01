Москва считает невозможным политический диалог с НАТО

Альянс обрушил все практическое сотрудничество

Директор департамента общеевропейского сотрудничества МИД России Николай Кобринец заявил в беседе с РИА "Новости", что в сегодняшних условиях политический диалог с НАТО невозможен.

"Все практическое сотрудничество, которое выстраивалось годами, альянс давно обрушил", - уточнил спикер, напомнив, в частности, о высылке российских дипломатов из Брюсселя в последние годы.

По словам Кобринца, альянс усиливается на восточном фланге, наращиваются военные поставки Украине.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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