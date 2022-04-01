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В России изменили ограничения по суммам валютных переводов за рубеж

12:55
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Об этом объявил Банк России

Центробанк установил новые пороги по суммам переводов средств за рубеж для граждан. Об этом регулятор сообщил в пятницу, 1 апреля.
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В течение календарного месяца физические лица имеют право перевести за пределы России со своего счета в российском банке на свой счет или другому физическому лицу за рубежом не более 10 тысяч долларов США или эквивалентную сумму в другой валюте.

Через компании, оказывающие услуги по переводу денежных средств без открытия счета, можно перевести в месяц не более 5 тысяч долларов США или в эквиваленте в другой валюте.

Эти меры распространяются на резидентов и нерезидентов из стран, не поддерживающих санкции.

При этом переводы за рубеж с банковских счетов нерезидентов — физических лиц из стран, поддерживающих санкции, и не работающих в России, и юридических лиц из этих государств приостановлены. Также приостановлены переводы за рубеж средств физических и юридических лиц — нерезидентов из стран, поддерживающих санкции, со счетов российских брокеров.

Объявленные меры введены сроком на полгода, сообщается на официальном сайте ЦБ.

14 марта в Минфине уточняли, что граждане России смогут переводить средства в валюте со своих зарубежных счетов, открытых в иностранных банках до 1 марта 2022 года, на свои другие зарубежные счета, информация о которых раскрыта российским налоговым органам.

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