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Джим Керри объявил о завершении карьеры

09:54
  • пятница
  • 01 апреля 2022

По словам актера, ему хочется спокойной жизни

Американский актер Джим Керри дал интервью Access Hollywood, в котором сделал важное заявление о своей карьере.
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"Я мог бы продолжить в том же духе, но делаю перерыв. Мне действительно нравится моя спокойная жизнь. Я сделал достаточно", - сказал он.

По словам Керри, к своему решению он относится серьезно.

Джим Керри известен по фильмам "Тупой и еще тупее", "Маска", "Шоу Трумэна", "Вечное сияние чистого разума", "Человек на Луне" и многим другим. В активе актера два "Золотых глобуса".

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Джим Керри
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