В России задержали пособников сирийских террористов

Эти люди собирали в нашей стране деньги на нужды боевиков

ФСБ и Росгвардия задержали пособников террористической организации "Хайят Тахрир аш Шам" (запрещена в России).

Десять человек поймали на территории республик Башкортостан, Дагестан, Ингушетия, Краснодарского края, Астраханской, Волгоградской, Новосибирской, Тульской и Тюменской областей.

Задержанные собирали в России деньги на нужды боевиков в Сирии. Средства отправляли под видом благотворительности.

В ЦОС ФСБ сообщили о возбуждении уголовных дел за содействие террористической деятельности.

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