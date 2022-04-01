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Посольство Нидерландов в Москве приостановило часть деятельности

10:50
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Это же касается генконсульства в Санкт-Петербурге

Нидерландская дипмиссия сообщила, что посольство страны в Москве и генконсульство в Санкт-Петербурге приостановили часть своей деятельности. Это связано с российской спецоперацией на Украине.

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"В настоящее время не может быть и речи о нормальных отношениях с российским режимом", - цитирует заявление РИА "Новости".

При этом уточняется, что Нидерланды продолжают искать возможности для диалога с российским народом.

С 24 февраля Россия ведет спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Запад называет это "неспровоцированной агрессией" и массово вводит в отношении Москвы санкции.

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