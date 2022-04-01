Россиян предупредили о мошеннических рассылках от имени Роскомнадзора

Ведомство не занимается массовой рассылкой писем

Участились случаи рассылки злоумышленниками на адреса электронной почты граждан и организаций писем якобы от имени Роскомнадзора. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказали в пресс-службе ведомства.

Как уточнили в Роскомнадзоре, такие письма содержат ссылки на сторонние ресурсы либо вредоносные файлы-вложения. Открытие подобного электронного письма может предоставить злоумышленникам удаленный доступ к устройствам граждан и содержащимся на них данным.

Роскомнадзор не занимается массовой рассылкой писем гражданам, организациям или органам власти. Письменные ответы ведомство направляет только гражданам, обращавшимся в ведомство с запросом, сообщается на официальном сайте Роскомнадзора.

Мошенники также нередко пытаются получить доступ к личной и платежной информации граждан через телефонные звонки. Эксперты рассказали, какие методы воздействия на сознание используют злоумышленники.

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