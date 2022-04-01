Врио МЧС Чуприян вылетает в Белгород, где тушат обстрелянную нефтебазу

Есть угроза распространения огня

Временно исполняющий обязанности главы МЧС Александр Чуприян с оперативной группой вылетает на место пожара в Белгороде.

Врио министра и специалисты оценят работы на месте и не допущение перехода огня на соседние резервуары, передает РИА Новости.

Рано утром 1 апреля два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте и обстреляли нефтебазу в Белгороде. На данный момент горят восемь резервуаров, есть угроза перехода огня на соседние. Огонь тушат 194 спасателя и 59 единиц техники, в том числе пожарный поезд.

По предварительным данным, пострадавших нет. Жителей близлежащих улиц временно эвакуировали на стадион Белгород-Арена.

Превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в районе пожара на нефтебазе в Белгороде нет.

Перебоев с топливом не ожидается, запасов хватит на 15-18 дней. При необходимости бензин завезут из соседних Курской и Воронежской областей.

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