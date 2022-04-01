Экспорт за рубли: новые правила продажи российского газа вступили в силу

В ответ США распечатывают стратегический запас нефти

Сегодня вступило в силу историческое решение о продаже российского газа за рубли. Соответствующий указ подписал ранее Владимир Путин. Впрочем, касается это только так называемых "недружественных государств" - тех, которые ввели экономические санкции против нашей страны. В ЕС оплату в рублях называют пока неприемлемой. Однако прекращение поставок голубого топлива чревато экономическим крахом. А президент США на фоне стремительного роста цен на бензин принял решение распечатать стратегический нефтяной резерв.

План убедить лидеров стран Персидского залива увеличить мощность добычи нефти явно провалился. И вот Джо Байден делает громкое заявление: каждый день в ближайшие шесть месяцев из стратегического запаса Соединённых Штатов на рынок будут направлять по миллиону баррелей чёрного золота. Со сцены звучит примитивная лекция о спросе и предложении. Администрация президента пытается убедить народ: они делают всё возможное, чтобы стабилизировать цены на топливо в стране. Но им тяжело, а мешает лично Владимир Путин.

"Российская нефть уходит с мирового рынка. Предложение нефти падает, а цены растут. И путинское подорожание теперь бьет по американцам. Что подводит меня к первой части моего плана: немедленно увеличить запасы нефти. Цены растут из-за действий Путина! Не хватает поставок. Суть в том, что если мы хотим снизить цены на бензин, мы должны обладать большими запасами нефти уже сейчас", - заявил президент США Джо Байден.

Ни слова о том, что страдания американцев на заправках вызваны антироссийскими санкциям. Это Вашингтон запретил поставки нефти из нашей страны. А сейчас активно поддерживает отказ европейцев платить за российский газ в рублях. Новые правила оплаты поставок голубого топлива вступают в силу с сегодняшнего дня. А стоимость на продукты и топливо в Европе уже несколько недель растёт в геометрической прогрессии. То ли ещё будет, предупреждают эксперты. Но, как накануне подчеркнул Владимир Путин, решение Москвы - вынужденное.

"В ситуации, когда финансовая система западных стран используется как оружие, когда компании из этих государств отказываются исполнять контракты с российскими банками, предприятиями, физическими лицами, когда активы в долларах и евро замораживаются, использовать валюты этих стран не имеет смысла. На самом деле что происходит, что уже произошло? Мы поставили европейским потребителям наши ресурсы, в данном случае газ. Они его получили, заплатили нам в евро, которые затем сами же и заморозили", - заявил президент России Владимир Путин.

Теперь покупатели газа должны будут действовать по специально разработанной схеме. Никаких критичных изменений она не несёт. Однако для Европы, которая, судя по всему, до конца полагала, что Москва лишь блефует, эта новость стала настоящим шоком.

"Контракты основаны на евро, и поэтому мы будем продолжать платить за импорт энергии в евро. Мы не потерпим никакого политического шантажа. Санкции, направленные против российского Центробанка и валюты остаются приоритетными для нас", - говорит Кристиан Линднер, министр финансов Германии.

Накануне из Германии звучали призывы национализировать дочерние фирмы "Газпрома". Что они планировали делать с ними далее, неясно. Немецкие чиновники уже предлагали своим гражданам альтернативы: к примеру, носить свитера и есть меньше мяса. А ещё лучше пересесть на общественный транспорт. Но кто позаботится о промышленности. Рабочих мест могут лишиться сотни тысяч человек.

Британские газеты сегодня вышли с громкими заголовками о "кризисе уровня жизни". Но виноват в этом почему-то тоже Путин.

"Важно, чтобы мы удвоили санкции. Великобритания хочет ввести дополнительные санкции в отношении банков, а также ограничить возможности России использовать золото. Мы будем требовать закрытия доступа в порты Европы и Америки для всех российских судов. А также будем продолжать бороться с зависимостью от российской нефти и газа", - заявила Лиз Трасс, министр иностранных дел Великобритании.

Пока глава британского Форин-офиса колесит по свету, пытаясь завербовать ещё больше стран в коалицию дружбы против России, в её родной стране жители поднимают панику. Известный на весь мир английское блюдо "фиш энд чипс" оказалось под угрозой исчезновения. Россия поставляла на остров от 30 до 40 процентов трески и пикши, которая позже шла на прилавки и рестораны. Вслед за рыбой пропасть может и картошка фри. Всему виной дефицит масла. В Германии, к примеру, гарнир уже убрали из многих пивных баров.

Александра Сергомасова, Александр Званцев. "ТВ Центр".

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