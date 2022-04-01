Беженцы рассказали о пытках в аэропорту Мариуполя

Радикалы глумились над женщинами и били узников током

Российские военные сегодня вновь открыли гуманитарный коридор из Мариуполя. Украину призывают прекратить огонь и пропустить жителей в безопасные районы. Накануне эвакуация была сорвана по вине Киева. Утром под обстрелами вновь оказались жилые кварталы Донецка - загорелось здание школы. Как сообщили в нашем Минобороны, новыми точными ударами были уничтожены шесть военных объектов ВСУ, в том числе склады боеприпасов.

Этот жилой дом в поселке Еленовка уже не восстановить. По стенам пошли глубокие трещины. Часть постройки рухнула. Мины, выпущенные радикалами, угодили точно во двор. Хозяева едва успели спрятаться. 12-летняя школьница Ксения объясняет - очень важно плотно закрыть уши и громко кричать, чтобы избежать контузии. Так не лопнут перепонки.

Первые объятия после долгой разлуки. Мать жила в Харьковской области. Сын – в Донецкой. Не виделись несколько лет. Сегодня, когда появилась возможность уехать из районов, подконтрольных ВСУ, в Донбасс, к границам с Россией потянулись колонны беженцев. Люди рассказывают - националисты уничтожили все имущество. Отобрали последнее. Жить придется начинать заново.

Российские военные открыли и гумкоридор из Мариуполя. Для беженцев, которые хотят уехать в Запорожье. Но выбраться из города людям не дают боевики. Сегодня они вновь обстреляли из минометов и реактивных установок дорогу, где должна была собраться колонна.

К окнам мариупольской школы даже подходить опасно. На улице рвутся снаряды. Беженцы, которым удалось вырваться, с содроганием вспоминают, через какие унижения пришлось пройти на блокпостах радикалов. "Девушек и женщин раздевали догола, забирали золото и деньги", - говорит Наталья Кудинова, беженка из Мариуполя.

Аэропорт Мариуполя. Брошенная база националистических группировок. Она же - тюрьма и пыточная. Сегодня здесь работают следователи. Бывшие узники рассказывают об издевательствах. Как подвешивали на дыбу, окунали с головой в бочку с водой. Как глумились над женщинами. Били током. Узнаваемый почерк тюремщиков Гуантанамо. Бойцы Росгвардии выдавливают остатки карателей из жилых районов. Авиация и артиллерия уничтожают их технику в промзоне. Ликвидация инфраструктуры ВСУ и ее ресурсов идет по всем направлениям.

"Оперативно-тактической авиацией поражены 52 военных объекта Украины. Среди них три командных пункта, три реактивных системы залпового огня, зенитный ракетный комплекс "Бук-М1", радиолокатор подсветки и наведения зенитного ракетного комплекса С-300, а также 10 районов сосредоточения боевой техники и 16 опорных пунктов ВСУ", - заявил представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Российские десантники и морпехи закрепляются на позициях, занятых в Киевской области. ВСУ поднимают в воздух беспилотники и самолеты. Но все попытки атаковать пресекают расчеты ПВО.

За сутки российские военные взяли под полный контроль населенный пункт Мощун. До украинской столицы на этом участке по прямой всего 12 километров.

"Вся территория от реки Ирпень в сторону Киева, пять километров, взята полностью под контроль наших войск", - сказал Алексей Шабулин, командир подразделения морской пехоты.

После того, как военные полицейские взяли под охрану дороги и мосты, вылазки украинских диверсантов и нападения на тыловые колонны резко сократились. Теперь конвои бесперебойно доставляют подразделениям на передовой боеприпасы. Людям в освобожденных поселках - гуманитарную помощь.

А вот ответ жителей Херсона киевской власти и националистам, которые восемь лет издевались над горожанами. На монументе портреты военных и радикалов, убитых в боях с ополченцами Донбасса, перечеркнули краской и написали: "Прокляты и забыты".

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр".

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