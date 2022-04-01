Героям спецоперации по защите Донбасса вручили награды

Бойцы самоотверженно и с честью выполняют воинский долг

В Москве, в госпитале имени Вишневского вручили орден Мужества и девять медалей "За отвагу" российским военным, которые проявили героизм в ходе спецоперации по защите Донбасса.

Прикрывают наших с воздуха, сопровождают колонны с гуманитарными грузами, разведывают обстановку и первыми наносят удары. Боевые машины Вооруженных сил России свою работу в небе выполняют в любых метеоусловиях: и днём, и ночью. Несмотря на атаки противника.

Экипажи двух разведывательно-ударных вертолетов Ка-52 наносили удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ. Попав под обстрел украинских националистов, экстренно посадили и самостоятельно отремонтировали боевые машины. Пуля застряла в обшивке.

"Увидели наши цели - это танки противника, которые прятались в лесопосадках, в жилых массивах. Нанесли им поражения, но при отходе сами же получили ранения. Отказали некоторые системы. Но это не составило проблем для выполнения поставленной задачи", - говорит командир экипажа вертолета Ка-52 Андрей.

Вертолёты буквально изрешечены пулями. Винт, лопасти, фюзеляж, перебитый трубопровод топливной системы, отказ одного, затем другого двигателя. Кажется, нет ни одной целой системы. Но лётчики сделали невозможное - за линией фронта посадили машину с боекомплектом в сохранном виде. Командир и штурман не пострадали.

"Когда мы подверглись обстрелу, как таковых сильных эмоций не было. Это наша работа, мы знали, куда идём", - говорит Михаил, командир экипажа вертолета Ка-52

Пострадавших при выполнении боевого задания награды находят и в больничной палате. В госпитале имени Вишневского отличившимся при проведении специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой республик вручили орден "Мужества" медали "За отвагу". У Сержанта Андрея Исакова настрой боевой.

"Товарищи помогли, вытащили из машины, сразу в укрытие, перевязали, оттуда уже в медицинский пункт. Шли, так сказать, не за наградами, а помогать мирному населению Донбасса, Луганска", - говорит Исаков.

Капитан Руслан Ахмедов, увидев, что диверсионно-разведывательная группа противника минирует пути, вместе со своей ротой нанёс удар. Диверсанты бежали. Командир гаубично-артиллерийского дивизиона Анатолий Лукин сорвал наступление националистов. Оперативно разместившись на позициях, подразделение уничтожило 2 миномета, установку "Град", замаскированные огневые позиции. Лишенный поддержки, враг отступил. Сержант Юнус Умархаджиев, находясь в ночном дозоре, заметил движение колонны техники ВСУ. Грамотно используя рельеф, организовал засаду. Вступив в неравный бой, уничтожил 6 военных машин и свыше 10 националистов. Командир зенитной ракетной батареи - старший лейтенант Сергей Моргунов, прикрывая российские подразделения от авиации противника, не раз срывал наступление врага. Подразделение уничтожило 8 воздушных целей, в том числе 2 вертолёта и несколько беспилотников.

Анастасия Мартынова, "ТВ Центр".

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