На Москву надвигается средиземноморский циклон

"Катарина" принесет в Москву и область сильный снегопад и ледяной дождь

Погодные аномалии зафиксированы сразу в нескольких регионах России. Зима не сдаёт свои права на Урале, в Поволжье и Западной Сибири.

Метель и штормовой ветер обрушились на Югру. Сложная ситуация на дорогах. На трассе под Сургутом столкнулись более 20 автомобилей. Движение по магистрали пришлось временно ограничить.

Невесенние пейзажи и в Свердловской области. Апрель начался с сильного снегопада. По прогнозам, осадки не прекратятся и в субботу. На дорогах - гололёд и заносы.

А на столичный регион надвигается "Катарина". Средиземноморский циклон принесёт в Москву и область сильный снегопад и ледяной дождь, которые начнутся сегодня и не прекратятся до конца недели. За три дня может выпасть половина месячной нормы осадков.

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