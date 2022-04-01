В Москве заработала программа льготного кредитования промпредприятий

О мерах поддержки рассказал мэр столицы Сергей Собянин

О мерах поддержки машиностроительных предприятий Москвы рассказал сегодня мэр Москвы Сергей Собянин на встрече с представителями отрасли.

Она прошла на Щербинском лифтостроительном заводе - одном из крупнейших в стране. Сергей Собянин отметил: в сжатые сроки приняты десятки важных решений, которые упрощают ведение бизнеса, улучшают доступ к финансовым ресурсам и позволяют заново выстроить логистику.

В частности, заработала программа льготного кредитования промпредприятий на пополнение оборотных средств. Что же касается Щербинского завода, Сергей Собянин подчеркнул: реализация городских проектов делает Москву крупнейшим заказчиком лифтового оборудования.

"Объёмы жилищного строительства будут увеличиваться, значит и требования, и объёмы поставок лифтов будут тоже увеличиваться. Программа реновации в Москве - она очень большая - это касается и Щербинки, Новой Москвы, и всех районов. Тоже будет каждый год нарастать, поэтому тоже будет потреблять вашу продукцию. Большая программа, связанная с капитальным ремонтом поликлиник. Мы десятки поликлиник реконструируем - это тоже дополнительные потребности в оборудовании", - заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

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