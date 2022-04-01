Минобороны назвало число уничтоженной украинской техники

О действиях российской армии сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков

Российские Вооруженные силы с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет. Такие цифры назвал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожены 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-8 и 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также авиация уничтожила 52 военных объекта Украины.

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