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Минобороны назвало число уничтоженной украинской техники

11:02
  • пятница
  • 01 апреля 2022

О действиях российской армии сообщил представитель ведомства Игорь Конашенков

Российские Вооруженные силы с начала проведения специальной военной операции по защите Донбасса уничтожили 124 украинских самолета и 81 вертолет. Такие цифры назвал представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Кроме того, уничтожены 353 беспилотных летательных аппарата, 1839 танков и других боевых бронированных машин, 202 установки реактивных систем залпового огня, 773 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1711 единиц специальной военной автомобильной техники.

За минувшие сутки высокоточным оружием воздушного базирования уничтожены шесть военных объектов Украины, в том числе пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения. Сбиты в воздухе один украинский вертолет Ми-8 и 8 украинских беспилотных летательных аппаратов. Также авиация уничтожила 52 военных объекта Украины.

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