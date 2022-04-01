Российские военные уничтожили шесть военных складов на Украине

Ликвидированы в том числе пять складов с боеприпасами

Вооруженные силы России уничтожили шесть военных объектов Украины, в том числе склады с боеприпасами. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Конашенков уточнил, что объекты были ликвидированы высокоточным оружием воздушного базирования.

Среди уничтоженных объектов — пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения в Богуславском, Крестище, Резникове, Великой Новоселке, а также один склад горюче-смазочных материалов, сообщает РИА Новости.

31 марта в Минобороны России рассказали, что российская армия в ходе специальной военной операции по защите Донбасса за сутки продвинулась на 6 километров. При этом было уничтожено до 60 националистов, два танка, четыре БМП, девять автомобилей.

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