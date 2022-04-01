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Мурашко рассказал о регистрации назальной вакцины от ковида

11:17
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Профилактика коронавируса по-прежнему очень важна

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в пятницу, что назальная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время.

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Безопасность и эффективность препарата подтверждены, после регистрации он будет добавлен в методические рекомендации.

Как подчеркнул глава Минздрава, профилактика COVID-19, то есть вакцинация и ревакцинация, по-прежнему очень важна.

По словам Мурашко, заболеваемость сегодня растет в нескольких регионах страны. Более 300 тысяч пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тысячи человек находятся в реанимации, передает ТАСС.

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