Мурашко рассказал о регистрации назальной вакцины от ковида

Профилактика коронавируса по-прежнему очень важна

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко сообщил в пятницу, что назальная вакцина от коронавируса будет зарегистрирована в ближайшее время.

Безопасность и эффективность препарата подтверждены, после регистрации он будет добавлен в методические рекомендации.

Как подчеркнул глава Минздрава, профилактика COVID-19, то есть вакцинация и ревакцинация, по-прежнему очень важна.

По словам Мурашко, заболеваемость сегодня растет в нескольких регионах страны. Более 300 тысяч пациентов по-прежнему получают терапию и почти 1,5 тысячи человек находятся в реанимации, передает ТАСС.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"