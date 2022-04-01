В России госпитализированы 3754 человека с коронавирусом

Выявлено 19164 случая

За сутки в России госпитализированы 3754 больных коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксировано 19164 случая заражения. В Москве коронавирусом заболели 1038 человек, из них госпитализирован 200.

Выздоровели за сутки 45998 человек. Скончались 342 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболел 17862089 человек. Умерли 369064 зараженных. Вылечились 16884785 заболевших.

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