Еврокомиссия подготовила схему отказа от российского газа

Россия перевела расчеты за газ с Западом на рубли

Власти Евросоюза разработали схему сокращения энергозависимости от России. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказал еврокомиссар по внутреннему рынку Тьерри Бретон.

По словам чиновника, к концу 2022 года ЕС сможет заменить 50 млрд кубометров российского газа за счет поставок сжиженного природного газа, хотя из этого следует необходимость увеличить регазификацию.

Еще 10 млрд кубометров газа Европа рассчитывает получать из Северной Африки или с Востока, рассказал Бретон.

Еврокомиссар также выразил надежду на экономию около 14 млрд кубометров газа благодаря сокращению энергопотребления — "сократив использование радиаторов и кондиционеров и ускорив экономию энергии".

Альтернативная энергетика — биометан, энергия ветра и Солнца — по расчетам Еврокомиссии, может заменить еще 25 млрд кубометров газа.

При этом Бретон признал, что в случае полного прекращения российских поставок газа Евросоюзу потребуются "крайние меры". В этом качестве еврокомиссар назвал использование угля и АЭС, сообщает La Stampa.

После введения западными государствами антироссийских санкций президент России Владимир Путин поручил перевести расчеты с ним по поставкам газа на рубли. Новый метод начал действовать 1 апреля.

Это вызвало недовольство Запада, ряд стран отказался рассчитываться с Россией за газ в рублях. Власти Германии, в частности, объявили о необходимости выполнять газовые контракты "так, как они заключены".

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