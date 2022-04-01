От COVID-19 в Москве вылечился еще 901 пациент

Всего в столице поправились более 2,5 миллиона человек

В Москве с коронавирусом за сутки госпитализировали 200 человек, передает оперштаб по контролю за распространением заболевания.

На ИВЛ находятся 75 человек. Суточный прирост новых случаев заражения составил 1038.

"В городе выздоровел ещё 901 пациент после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего от инфекции вылечились более 2,5 миллиона человек", - сказано в сообщении.

Умерли 19 пациентов.

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