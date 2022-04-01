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Видео пролета вертолета ВСУ в Белгородской области

12:10
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Их заметили над поселками Майский и Репное

В социальных сетях появилось видео пролета украинского вертолета Ми-24 в Белгородской области.
Почти 200 человек тушат горящую нефтебазу в Белгороде

Местные жители запечатлели вертолет над поселками Майский и Репное, передает РИА Новости.

Рано утром 1 апреля два боевых вертолета ВСУ зашли на территорию России на низкой высоте и обстреляли нефтебазу в Белгороде.

По предварительным данным, пострадавших нет. Спасатели борются с возгоранием, на место ЧП вылетел врио главы МЧС Александр Чуприян.

По словам первого замглавы международного комитета Совфеда Владимира Джабарова, российские системы ПВО не смогли зафиксировать украинские вертолёты в Белгороде из-за низкой высоты.

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