Ростуризм назвал срок восстановления полетных программ по популярным зарубежным направлениям

Есть государства, готовые принимать российских туристов

Полетные программы по наиболее востребованным у граждан России летним направлениям могут быть восстановлены уже весной текущего года. Об этом в пятницу, 1 апреля, рассказала глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Зарина Догузова.

По словам Догузовой, значительная часть туроператоров приостановила продажи туров даже в страны, готовые принимать россиян. Это связано с корректировкой полетных программ, в том числе чартерных.

Ростуризм совместно с туроператорами при поддержке Минтранса и Росавиации, а также с зарубежными коллегами работает над выстраиванием новых логистических цепочек.

С учетом этого глава ведомства выразила надежду, что полетные программы по наиболее востребованным летним направлениям будут восстановлены уже этой весной, сообщает АГН "Москва".

Весной многие россияне планируют летний отпуск. Однако сейчас авиасообщение со многими странами прервано, да и россиянам будут рады не везде. Эксперты рассказали, где можно отдохнуть россиянам с учетом этих обстоятельств.

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