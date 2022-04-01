Орбан оценил перспективу замены российского газа американским

Без российских поставок в Венгрии вообще не будет энергии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью радиостанции Kossuth, что заменить дешевый российский газ дорогим американским не удастся.

По словам политика, подобные предложения он считает абсурдными и губительными для национальной экономики. Альтернативы поставкам газа из России в Европу в ближайшей перспективе не существует.

Как уточнил Орбан, отказаться от импорта российских нефти и газа не могут те, у кого нет выхода к морю и терминалов для приема СПГ.

Без российских поставок в Венгрии вообще не будет энергии, заключил Орбан.

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