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Орбан оценил перспективу замены российского газа американским

12:37
  • пятница
  • 01 апреля 2022

Без российских поставок в Венгрии вообще не будет энергии

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил в интервью радиостанции Kossuth, что заменить дешевый российский газ дорогим американским не удастся.

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По словам политика, подобные предложения он считает абсурдными и губительными для национальной экономики. Альтернативы поставкам газа из России в Европу в ближайшей перспективе не существует.

Как уточнил Орбан, отказаться от импорта российских нефти и газа не могут те, у кого нет выхода к морю и терминалов для приема СПГ.

Без российских поставок в Венгрии вообще не будет энергии, заключил Орбан.

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